Il Torrenieri vola in finale. Pienza, centrata la salvezza Per San Quirico e Badesse arriva un’amara retrocessione

SUBBIANO

0

SAN QUIRICO

0 dts

SUBBIANO: Lancini, Parati, Mannelli, Daveri, Frijio, Orlandini, Pavani, Marmorini, Ruggeri, Rubechini (113’ Moneti Baracchi), Falsini.

Panchina: Lottini, Casini, Undini, Liserre, Amedei, Ermini, Cendali. All. Benedetti.

SAN QUIRICO: Bigoni, Franchetti, Stolzi (97’ Castillo), Cerbone A. (74’ Layani), Roncucci, Machetti, Romanini, Pasquini, Vento (81’ Elguerouani), De Patre, Seghedoni.

Panchina: Bulut, Generali, Cerbone S., Benedetti, Franci, Alberti. All. Miliani.

Arbitro Zmau di Prato.

SUBBIANO – Non bastano i supplementari al San Quirico: dopo una partita durissima, arrivata fino ai supplementari, il risultato di 0-0 premia il Subbiano, meglio piazzato in classifica, che resta in Promozione, mentre per la squadra della Val d’Orcia si aprono le porte della Prima Categoria. Un risultato forse immeritato per la squadra di Miliani, che ha attaccato per tutto il match, creando numerose occasioni, senza però trovare la rete decisiva, sia per imprecisione che per merito del portiere Lancini. Il match è stato estremamente combattuto, come dimostrano le espulsioni nel finale di Mannelli per il Subbiano e di Machetti e Layani per il San Quirico.