Il terzino Favalli è diventato dottore

Traguardo raggiunto in casa Siena! Alessandro Favalli (foto) si è laureato. I complimenti al terzino bianconero, tanti da parte di compagni, ex compagni e tifosi, sono arrivati anche dalla società: "Giornata speciale in casa Robur. Il nostro pendolino di fascia Alessandro Favalli ha messo a segno un nuovo gol vincente conseguendo la laurea in Scienze motorie con la discussione della tesi: ‘Il valore della maglia nel calcio’. Ad Alessandro, integerrimo professionista dai grandi valori umani, le nostre felicitazioni per un nuovo e importante traguardo. Congratulazioni Dottor Favalli". Il Museo del Calcio Internazionale, su cui si è incentrata la tesi del bianconero, si è detto "Orgoglioso". E allora… Complimenti dottore!