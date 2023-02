Il tecnico Pagliari: "Ottenuto un punto davvero pesante"

Giovanni Pagliari, al triplice fischio di Siena-Recanatese, si dice "soddisfatto". "Abbiamo conquistato un punto pesante che ci dà continuità e ci avvicina a quello che rappresenta un grande traguardo – dice il tecnico giallorosso –, la salvezza. Non mi sono mai lamentato delle assenze e non lo faccio neanche oggi, nonostante ci mancasse Sbaffo, nostro capitano e capocannoniere. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi nei primi 20 minuti della ripresa siamo andati in difficoltà: abbiamo subìto il Siena, squadra di qualità, forte con giocatori validi. Sappiamo che i bianconeri hanno avuto qualche problema, ma nonostante questo possono mettere in difficoltà chiunque in ogni momento. Sono una delle squadre che mi piace di più". A dare una svolta al match, i cambi. "Ho messo dentro dei giovani – ha spiegato Pagliari –: come dico sempre per me non conta l’età, ma la bravura. Si allenano a 2000 all’ora e anche oggi ci hanno dato una mano. Il Siena ha accusato il colpo e abbiamo anche avuto un paio di occasioni per vincere. Senigagliesi aveva messo in difficoltà Raimo all’andata, Yebre non stava bene. All’andata a fine primo tempo noi eravamo ultimi, il Siena primo. Poi vincemmo e da lì è partita la nostra rinascita, la convinzione di poter stare in questa Lega Pro".