Il tecnico Lauro: "Solito obiettivo ossia fare punti"

Con qualche assenza pesante ma anche con la disperata necessità di fare punti. L’Alessandria oggi al Franchi sarà priva degli ex Cori e Sylla e di Renault ma resta una formazione pericolosa. "Di punti ne stiamo lasciando tanti per le prestazioni e per quello che stiamo facendo – così mister Lauro alla vigilia -.. E’ quello l’unico rammarico. La squadra sta giocando, sta facendo me delle ottime prestazioni, purtroppo stiamo raccogliendo poco rispetto a quello che secondo me dice il campo. Questo sicuramente non aiuta mentalmente una squadra già in difficoltà, però dobbiamo attaccarci soltanto a questo, cioè al lavoro, a quello che facciamo, a quello che di buono stai facendo". La classifica preoccupa ma meglio non guardarla troppo. "Se ci stiamo guardando alle spalle? Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, anche perché la classifica ogni domenica viene stravolta, per noi adesso l’importante è guardare Siena e fare punti".