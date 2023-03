Il tecnico Lauro ritrova Lamesta guarito dalla febbre

L’Alessandria si presenterà a Siena con diverse assenze a cui far fronte, in particolare nel reparto offensivo, a partire dall’ex Cori: l’attaccante si è fatto male nell’ultima partita, contro la Fermana (1-1); in queste ore sottoposto ad accertamenti, ha finito la stagione, bene che gli possa andare ha rimediato uno strappo muscolare. Possibile forfait anche per Sylla (già assente al Moccagatta sabato scorso per un attacco influenzale) e per uno dei gemelli Renault, Guillaume, come Cori infortunatosi (problema muscolare), nell’ultima uscita. La disponibilità dei due giocatori verrà decisa oggi. Per la partita del Franchi, mister Lauro ritroverà invece Lamesta, out sabato scorso per febbre. L’Alessandria è attualmente quart’ultima (30 punti come la Vis Pesaro), frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte; 27 i gol fatti, 45 quelli subiti.