Il tecnico Chini: "Grande delusione, troppe occasioni sprecate"

C’è grande delusione nella voce di mister Giacomo Chini, dopo la sconfitta della sua Colligiana nella semifinale dei play off di Eccellenza: "Siamo ovviamente delusi, perché per tutto il primo tempo e fino al gol dello Zenith solo noi avevamo creato delle vere occasioni da rete, senza subire praticamente niente se non una conclusione all’inizio ben controllata dal nostro portiere. Abbiamo avuto due ottime occasioni per portarci in vantaggio, e avremmo dovuto sicuramente sfruttarle meglio, anche considerando come siamo stati puniti dopo. C’è rammarico, su questo non c’è dubbio: speravamo in un finale diverso, e purtroppo non ci siamo riusciti". Nonostante l’uscita dagli spareggi, però, il tecnico biancorosso, subentrato a dicembre, ha avuto parole di elogio per i suoi giocatori: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, che da quando sono arrivato mi hanno dimostrato grande volontà e partecipazione. Sono un gruppo serio e importante, e non posso che essere soddisfatto di loro. Mi dispiace soltanto di non essere riuscito a regalare una finale ad un tifo importante come quello di Colle, che ci ha sostenuto fino all’ultimo minuto". Molto diverso, inevitabilmente, lo stato d’animo di Pietro Giusti, tecnico dello Zenith Prato, alla sua terza vittoria stagionale contro la Colligiana, che si è regalato la finale contro il Pontassieve: "Sono molto contento, abbiamo fatto una grande prestazione. Avevamo preparato la partita con l’idea di riuscire a vincerla nel secondo tempo, grazie agli innesti di Silva Reis e Caggianese, che per me sono due giocatori importanti e che credevo avrebbero potuto darmi qualcosa di importante con le squadre affaticate. E’ esattamente quello che è successo, quindi sono veramente soddisfatto. Domenica andremo a giocare contro il Pontassieve, affrontando l’impegno esattamente come abbiamo affrontato quello di oggi: senza veri obiettivi, ma con spensieratezza e con la voglia di crescere sempre che è tipica da sempre di questo gruppo".