Il tecnico Bonuccelli tra presente e futuro "Nei play-off vogliamo essere protagonisti Non so se resterò su questa panchina"

Vitaliano Bonuccelli tra i playoff e il suo futuro di mister. "Un primo tempo sottotono da parte nostra e quindi il Grosseto ha meritato il vantaggio – spiega – poi però siamo riusciti nell’intento di ottenere il pareggio, anche se poi abbiamo forse concesso qualche cross di troppo agli avversari, chiamati d’altra parte a far fruttare certe occasioni in ottica salvezza".

Secondo posto nella mani della Pianese…

"Abbiamo un altro incontro da disputare e poi ci concentreremo sulla post season. Una fase nella quale la Pianese vorrà essere protagonista".

Anche in previsione di una conferma al timone per Bonuccelli?

"In realtà non so se resterò alla Pianese. Società con la quale mi trovo bene: tutti insieme abbiamo compiuto un percorso straordinario, che ha rappresentato anche un riscatto sul piano personale, visto che ero reduce da stagioni un po’ sofferte".

Il nome di Vitaliano Bonuccelli è stato accostato alGrosseto…

"Forse per una questione di rapporti, visto che ho lavorato già con il direttore generale Filippo Vetrini. Al momento, vediamo: niente di certo per il 2023-2024. Ripeto, penso ai playoff con la Pianese". Dal versante Grossetano, il tecnico Roberto Cretaz dichiara: "I ragazzi hanno messo in campo tutto per cercare il risultato pieno. Ho notato un po’ di ansia nel giungere alla realizzazione e d’altra parte il fatto appare anche comprensibile, in una gara dalla posta in palio per noi assai elevata in ottica permanenza in serie D. In effetti, dopo aver subìto il pari della Pianese, avevamo davanti quasi tutta una frazione per tentare di raddoppiare, ma non siamo riusciti nell’intento".

P.B.