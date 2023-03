Il tecnico Binella: "Bravi i miei ragazzi Risultato amaro"

"Un grande dispiacere vedere questo finale, abbiamo giocato una partita di grande sacrificio e ranghi ridottissimi: devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita strepitosa, considerando la differenza di valori in campo". È questa l’analisi a caldo di coach Pierfrancesco Binella dopo la sconfitta subito dalla sua Mens Sana a Cecina. "Ci hanno punito i tiri da tre punti dei nostri avversari – ha aggiunto il tecnico biancoverde -. La loro qualità è talmente alta che ci ha punito ad ogni singola distrazione. Adesso ci prepariamo ad un periodo molto importante per noi, non solo per il derby con la Virtus di domenica prossima ma anche per le partite che seguiranno. Sarà uno spartiacque importante per poter continuare a giocarsi i playoff", ha concluso Binella che, infine, ha voluto ringraziare il "grande pubblico" al seguito della Mens Sana: "Fantastico giocare in questa cornice - ha detto il coach -, è stato come essere a Siena".