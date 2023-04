Il team di Tabbiani va a caccia di punti Tanti gli assenti

Il Fiorenzuola, dopo un girone di andata passato costantemente nella parte alta della classifica, adesso si trova a +4 sui play-out e vede vicina la salvezza, obbiettivo dichiarato dai rossoneri di mister Tabbiani. Il punto preso in rimonta a Rimini ha dato consapevolezza ad un gruppo che si era presentato in Romagna falcidiato dalla assenze (ben undici tra infortunati e squalificati). Contro la Robur sicuramente mancherà la mezzala Quaini, appiedato dal giudice sportivo, ma il tecnico emiliano conta di recuperare qualcuno degli assenti a Rimini per giocarsi le sue carte contro i bianconeri. Bontempi e Piccinini, acciaccati dopo il match di sabato, dovrebbero esserci regolarmente così come tonerà dalla squalifica Mastroianni. Da valutare gli altri attaccanti, Morello e Sartore, senza i quali è difficile pensare di vedere il Fiorenzuola col 4-3-3 che è stato marchio di fabbrica per quasi tutto il campionato.