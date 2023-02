Il sindaco De Mossi ha incontrato patron Montanari

Presente allo stadio, prima del fischio di inizio di Siena-Recanatese, anche il sindaco Luigi De Mossi. Il primo cittadino, all’interno dello stadio, ha incontrato il presidente bianconero Emiliano Montanari. Probabile che le due parti abbiano voluto confrontarsi sulla questione stadio: martedì scadrebbe il termine ultimo, fissato dall’amministrazione, per la presentazione al Genio Civile del progetto dei lavori (in caso contrario la scelta sarebbe quella di adire alle vie legali), ma sembra che nei giorni scorsi già qualcosa si sia mosso. Presenti allo stadio ieri, anche tanti addetti ai lavori, tra cui l’ex allenatore bianconero Giuseppe Papadopulo e l’ex attaccante Raffaele Rubino: molto bello l’abbraccio tra i due. Presente anche Francesco Baldini, accostato alla Robur quando la società bianconera sembrava potesse passare in mano alla FramGroup con Diego Foresti: il direttore sportivo sembrava potesse essere l’attuale, Massimo Tarantino.