Il Siena va all’attacco dell’Alessandria Pagliuca: "Partita importantissima"

di Angela Gorellini

Carica la partita, Guido Pagliuca (nella foto). "E’ una gara importantissima per noi, per ogni giocatore, e per tutta Siena, una gara che dà valore al precorso compiuto dal 18 luglio fino a oggi" dice alla vigilia il tecnico della Robur. "Dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare – spiega –, dovremo giocare con l’atteggiamento giusto e con la voglia di fare il meglio possibile. L’Alessandria ci aspetterà a tratti nella propria metà campo: dovremo in tutti i modi trovare le soluzioni tecniche, tattiche e mentali, di squadra e individuali per vincere; e dovremo essere bravi, quando abbiamo la palla, a essere messi bene in transizione. Obiettivo di prestazione determinante, poi, il ritmo: dovremo entrare subito in partita, iniziando dalle cose semplici". Il Siena si presenterà all’appuntamento forte dei 4 punti guadagnati nelle ultime due uscite, anche se l’1-1 di Lucca ha lasciato un po’ di amarezza. "Dispiace per il gol preso al 93’ – sottolinea Pagliuca –, ma siamo soddisfatti della prestazione, individuale e collettiva. I ragazzi sono consapevoli di aver fatto bene. Gli ultimi due incontri hanno portato energia e un entusiasmo da mantenere fino in fondo. Ma l’entusiasmo passa dai risultati, in primis quello di oggi".

Si è vista, a Lucca, l’assenza di un giocatore che possa sostituire Paloschi. "Con De Paoli fuori da tempo e anche Petrelli out, e quando Elia lo abbiamo avuto, non era in condizioni psico-fisiche ottimali, è normale che ti manchi un giocatore con certe caratteristiche. Ma cerchiamo di cucire il gioco giusto addosso a chi scende in campo. Con uomini più piccolini, facciamo delle cose, con Alberto, altre. Tutti i ragazzi sono fantastici, hanno sempre cercato di dare il massimo in qualsiasi posizione. Ma quando fai giocare tutti gli attaccanti insieme, dopo non hai alternative: può succedere di sacrificare un attaccante all’inizio per usarlo in corsa. Ma sono molto contento della rosa a disposizione". Paloschi e Disanto: 21 reti in due. "Stanno facendo bene e devono anzi porsi l’obiettivo di migliorare ancora sotto l’aspetto realizzativo. Il merito è anche dei compagni che li mettono nelle condizioni di esprimersi al meglio". "La partita di oggi potrebbe porre la Robur in un’ottima posizione di classifica – chiude Pagliuca – e sarebbe bello avere lo stadio vicino. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, per arrivare insieme alla vittoria".