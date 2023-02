Il Siena va all’assalto della Recanatese Pagliuca: "Tre punti per l’entusiasmo"

di Angela Gorellini

Punti pesanti, oggi, al Franchi. "Per noi partirà un altro mini-campionato e la gara con la Recanatese si può dire determinante. Per la squadra, per la società, per i tifosi, per la stampa, per tutta la Siena sportiva": il tecnico bianconero Guido Pagliuca (nella foto) va dritto al punto. "Un risultato positivo ci permetterebbe di affrontare con entusiasmo il rush finale – le sue parole –. Darebbe una spinta alla classifica che il 23 aprile ci dirà se abbiamo disputato un bel campionato, se abbiamo fatto benino o se abbiamo fatto male, senza possibilità di replica. Dovremo fare più punti possibile, perché da quella stessa classifica, passano l’occasione di guardare più in là e il futuro dei singoli, la decisione se andare via o se rimanere". "In questo momento, quindi, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – aggiunge il mister –, a partire dalla componente più importante, il pubblico, il nostro dodicesimo uomo in campo. Dovremo lottare insieme, come nelle prime giornate, in cui siamo riusciti, tutti uniti, a mettere in difficoltà gli avversari". Anche questa volta l’imprevisto… "Un giocatore importante per questa squadra, Crescenzi, lo nomino per evitare incomprensioni, si è infortunato al ginocchio giovedì in allenamento, sarà valutato stamani, sperando ce la faccia. Franco? Ci sta dando una grande mano, è giovane e può ancora crescere. Sono contento di lui, come di tutti i ragazzi, come Orlando o Favalli". Sono arrivate anche buone notizie. "Belloni e Paloschi saranno in capo dal primo minuto: Niccolò si è sempre allenato, Alberto è rientrato mercoledì ma lo sfrutteremo per quanto ne avrà, è fondamentale sia a livello umano che in campo. Le tante diffide? Proveremo a diluirle, ma quando si gioca si deve sempre dare il massimo e l’essenza del calcio è il duello, è il morso. Se arriverà qualche giallo, giocheranno altri". Sulla Recanatese. "E’ una squadra che corre, veloce, che crea la profondità, abile sulle seconde palle, e in una buona condizione fisica – dice il tecnico –. Il ritmo sarà fondamentale, in fase di possesso, in quella di non possesso dovremo essere bravi a occupare il campo. Un po’ di rabbia per l’andata c’è, ma conta il presente. Rimini? E’ successo quello che dovremo aspettarci nelle prossime dieci partite: quando crei tre palle gol almeno una devi sfruttarla. Il punto ha comunque dato continuità e morale. La squadra è cresciuta" chiude Pagliuca.