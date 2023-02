Il Siena perde anche alla Caf con il San Miniato

La Caf ha respinto il ricorso presentato dal Siena nella causa contro il San Miniato. A gennaio il club bianconero era finito davanti al Tfn, sezione vertenze, per il mancato pagamento, per il sodalizio neroverde, di rate relative al settore giovanile femminile. La sentenza aveva stabilito che l’Acr Siena dovesse versare al San Miniato diecimila euro. Nei giorni successivi era scoppiato un botta e risposta mediatico. La Robur, annunciando l’interruzione del rapporto, dal prossimo anno, con il gruppo sportivo, si era detta soddisfatta che la decisione assunta ‘confermasse come la cifra richiesta non fosse corretta e che nulla era ancora dovuto non avendo il San Miniato adempiuto agli oneri fiscali posti a suo carico". E che il Tribunale avesse accolto "due delle tre eccezioni". Quindi la scelta di procedere nella battaglia legale. "Il Tribunale Federale ha sancito come il Gs San Miniato e il movimento calcistico femminile abbiano ottemperato a tutti gli adempimenti necessari – la replica del San Miniato – ed ha sancito inoltre il mancato rispetto contrattuale e l’obbligo federale al pagamento del dovuto". La Corte federale d’Appello ha respinto il reclamo del Siena, condannandolo a pagare le spese legali (1200 euro).