Il Siena è da applausi ma non basta Avanti il Taranto per il ‘piazzamento’

TARANTO: Caputo (33’ pt Diserio), Barchi, Polanco (38’ st Muresan), Citarella, Mariana, De Simone, Marini, Caldiero (5’ st Madueke), Koepke, Colurciello, Badji.

Panchina: Polizzi, Torinti, Cardellicchio, Musto Valente, Petrone, Baratto, Gambino. All. Marino.

SIENA: Leone, Seri (22’ s.t. Rusnak), Bonechi, Hagbe (22’ s.t. Baldanzi), Tatini, Danielli, Pugliese (Forti), El Jallali, Fiaschi, Pisciotta (22’ s.t. Reka), Picchianti.

Panchina: Porciatti, Papini, Biasillo, Boduri, Baldari, Costanti, Gianneschi. All. Negro.

Arbitro: Vogliacco di Bari. Guardalinee: Markiuan e Barbiero.

Reti: 19’ pt Citarella, 41’ pt Pisciotta, 23’ st Polanco, 27’ st Badji, 39’ st Reka.

Note – Ammoniti: 42’ Boduri, 44’ Pisciotta, 10’ Citarella, 10’ Madueke, 27’ Badji.

TARANTO – Si è interrotta a Taranto la grande rincorsa della Primavera (nella foto): i ragazzi di Negro, nella gara di ritorno dei play-off, valida l’accesso alla finale, hanno perso 3-2. Non è quindi bastato ai bianconeri il successo per 2-1 centrato al Bertoni all’andata: i padroni di casa, con il computo di 4-4 al termine delle due partite, si sono qualificati grazie al miglior piazzamento in classifica. I bianconeri, dal canto loro, possono soltanto essere applauditi per ciò che hanno dimostrato sempre sul campo, grazie all’ottimo lavoro portato avanti da mister Negro e da tutto lo staff con l’immancabile supporto dei collaboratori. Il dispiacere più grande essersi dovuti fermare proprio a un passo dal traguardo, ma il risultato di ieri non toglie nulla a quanto di buono fatto, in una stagione partita in ritardo e costellata di tante, tante e ben note difficoltà. Adesso a tenere alto il nome di Siena dovrà pensarci l’Under 15 di mister Voria che, aggiudicatosi il girone, come seconda miglior squadra a livello nazionale, domenica prossima scenderà in campo in casa della Juve Stabia, impegnata nel girone di andata degli ottavi di finale.