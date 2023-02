"Il Siena? Credo che nella ripresa lo abbiamo messo lì"

In sala stampa, al termine di Rimini-Siena anche il difensore romagnolo Tommaso Panelli. "In questa partita hanno vinto le difese – ha sottolineato –. Noi non riusciamo a sbloccare il risultato, ma c’è da commentare poco. Nel primo tempo loro hanno preso una traversa, noi abbiamo avuto un’occasione con Mencagli sul finale. Ma nella ripresa abbiamo fatto di tutto per cercare di vincerla, non è voluta entrare. E abbiamo anche rischiato, avendo commesso un’ingenuità, sull’ultima palla". "In fase difensiva stiamo lavorando bene – ha proseguito Panelli – e stiamo aspettando di più le squadre e concediamo soltanto per nostre disattenzioni, come accaduto oggi. Ma se la fortuna ci ha voltato le spalle in certe occasioni, ci ha aiutato in altre come, ripeto, la chance che hanno avuto all’ultimo minuto. Ma noi abbiamo creato 5-6-7 palle gol: è vero affrontavamo una squadra in difficoltà, ma il Siena ha giocatori. E nel secondo tempo li abbiamo messi lì".