Il senese Cortecci va in finale al Verbena Open

Il tennista senese Pietro Cortecci è in finale nel Verbena Open per il secondo anno consecutivo: incontrerà l’aretino Filippo Alberti, oggi alle 17,30, a Vico Alto. Cortecci (cat. 2.3) giocherà in casa essendo atleta del Ct Siena e componente di punta della squadra che sta per disputare i play off per la promozione in Serie B. Il 19enne Alberti (cat. 2.4, Ct Giotto) vanta già alcune esperienze oltre confine nel circuito Itf.

Alberti ha eliminato in semifinale la testa di serie n. 1, il marchigiano Andrea Rita (cat. 2.3) 6-4 6-4, Cortecci, testa di serie n. 2, ha sconfitto il milanese pari categoria Andrea Colombo 6-4 6-2. Sia Cortecci che Alberti hanno un record di vittoriesconfitte di tutto rispetto nei primi 5 mesi dell’anno: 31 vittorie e 8 sconfitte per il senese (fresco del successo all’Open di Foligno) e 35 e 10 per l’aretino. In campo femminile la finale sarà sempre oggi, ma alle 16,30, tra l’under 18 campana Carolina Troiano (cat. 2.6) e la lombarda Sara Cassani (cat. 2.5). "E’ la degna conclusione di una settimana di grande tennis – il commento del ds del Ct Siena, Paolo Bassi – che ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti di varie parti d’Italia, a dimostrazione che il Verbena Open ha già una precisa collocazione nella programmazione dei tennisti nazionali di seconda categoria". "Nonostante l’inclemenza del tempo siamo riusciti a rispettare il calendario spostando molte partite indoor – ha dichiarato la presidente Giulia Collodel – grazie all’impegno del direttore del torneo, Stefano De Vito, agli addetti ai campi, ai soci del Circolo che vi hanno dedicato il loro tempo e agli sponsor".