Il Sangimignano vede il traguardo Bastano tre punti

Nel girone I del campionato di seconda domani sera il Sangimignano potrebbe essere matematicamente promosso: ha 21 punti sulla seconda e domani mancheranno sette partite alla fine. Ospita l’Impruneta Tavarnuzze: una vittoria e sarà tripudio neroverde! Nel girone M anticipano Atletico Piancastagnaio-Radicofani (partitissima per i play-off) e Petroio-Voluntas (derby dal sapore antico…). E’ quindi un sabato tutto da gustare! Domani trasferte di analoga difficoltà per il Radicondoli e l’Acquaviva: i rossoneri vanno a Castellina in Chianti ed i biancoazzurri in casa del Meroni. In trasferta anche le altre tre aspiranti al quinto posto: il Serre a Castelnuovo Berardenga, il Monteroni a Rosia ed il Cetona a Poggibonsi con la Virtus Biancoazzurra. E Virtus Asciano-Staggia? Mette in palio un po’ di tranquillità… Nel girone L il Guazzino riceve la capolista Atletico Levane Leona ed il Bettolle deve vincere a Pieve al Toppo per continuare a sperare nei play-off.

Giu.Ste.