Il San Quirico cade e ora rischia grosso

ALBERORO: Santiccili, Bartoli, Polvani, Bindi, Chiasserini, Bicchi, Galantini, Jaupaj (86’ Vichi), Pasqui, D’Abbrunzo, Volpi.

Panchina: Corvino, Coglitore, Sorbini, Vannini, Zelli, Salvini, Berti, Nolenti. All. Giusti.

SAN QUIRICO: Bulut, Franchetti, Seghedoni (62’ Machetti), Castillo (67’ Cerbone A.), Cerbone S., Stolzi, Romanini, Pasquini, Vento (56’ Netti), De Patre, Layani (71’ Elguerouani).

Panchina: Bigoni, Generali, Benedetti, Franci, Alberti. All. Milioni.

Arbitro Franchi (Firenze).

Reti: 25’ Pasqui (A), 62’ D’Abbrunzo (A), 76’ De Patre (S).

ALBERORO – Ancora una sconfitta per il San Quirico, che nell’anticipo del sabato cede in trasferta all’Alberoro con il risultato di 2-1 e vede complicarsi seriamente la propria corsa alla salvezza. Gli ospiti iniziano bene, e collezionano diverse buone occasioni, ma al 25’ Pasqui, sugli sviluppi di un corner, segna di testa. Il San Quirico non si arrende, ma al 62’ D’Abbrunzo approfitta di uno svarione della difesa e raddoppia. Un quarto d’ora dopo De Patre, abile ad approfittare della ribattuto su un palo, accorcia le distanze, ma non basta: l’assalto finale degli ospiti non porta al pareggio, nonostante l’impegno dei giallorossi, che restano bloccati in penultima posizione, a quattro lunghezze dalla salvezza.