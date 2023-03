Il San Gimignano sfida la Laurenziana nella finalissima

Finalissima di Coppa Toscana di Seconda categoria per il San Gimignano. Stasera alle 20,45 la sfida decisiva per la conquista del trofeo regionale: appuntamento alle Due Strade, stadio Gino Bozzi, con inizio alle 20,45 per i neroverdi, che avranno di fronte i fiorentini della Laurenziana. La squadra allenata da Fabio Ercolino (nella foto) ha ottenuto già da un mese, per l’aritmetica, il diritto a partecipare al prossimo campionato di Prima, dominando letteralmente la scena durante la stagione nel proprio raggruppamento. In più il collettivo di mister Ercolino si è distinto per aver "scalato" il tabellone di Coppa, superando avversarie assai insidiose un gare secche in trasferta. L’atto conclusivo, però, è sempre da prendere con le dovute cautele, considerando sempre le potenzialità dei rivali. In caso di parità al 90’, la disputa dei supplementari e, nell’eventualità, il ricorso ai calci di rigore. I sostenitori turriti non faranno mancare il loro apporto sugli spalti dell’impianto del Galluzzo a Firenze.