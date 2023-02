FLAMINIA

0

POGGIBONSI

3

FLAMINIA: Zappalà, Pagliari (64’ Rizzo), Lo Curto, Fumanti, Mandorlini, Gasperini (21’ Massaccesi), Celentano, Marchi, Abreu (60’ Sciamanna), Garufi, Simonelli. Allenatore: Nofri Onofri.

POGGIBONSI: Pacini, Rocchetti (17’ Morosi), Di Paola, Gistri, Bonechi, De Santis, Muscas, Chiti (81’ Barbera), Bellini (69’ Polo), Regoli, Riccobono. Allenatore: Calderini.

Arbitro: Selva di Alghero.

Marcatori: 4’ Bellini, 46’ (primo tempo) Gistri, 63’ Bellini.

CIVITA CASTELLANA - È sufficiente poco più di un’ora di gioco al Poggibonsi, terza forza del girone, per conquistare il tris ed espugnare lo stadio Madami. Dopo due pareggi di fila, la squadra di mister Calderini si impone in trasferta con una Flaminia Civita Castellana che deve recitare il mea culpa per le concessioni agli avversari, a cominciare dalla rete che ha consentito a Bellini, gran protagonista, di sbloccare. Niente da eccepire, comunque, riguardo alla supremazia evidenziata dal Poggibonsi, che nonostante le defezioni pesanti in ogni settore è riuscito ad aver ragione in modo indiscutibile del collettivo di Nofri Onofri. Quattro giri di lancetta e Bellini approfitta di un errato disimpegno dei locali per siglare il vantaggio. Poi il Poggibonsi deve rinunciare presto in difesa a Rocchetti: lo rimpiazza un valido Morosi. Bellini potrebbe raddoppiare in un’azione fotocopia (il portiere ribatte), ma il 2-0 arriva in anticipo, di poco, sull’intervallo. Da una punizione di Riccobono, gli avanti del Poggibonsi centrano il legno e sulla respinta Gistri è il più pronto. Uno scarto di due gol permette agli ospiti di affrontare la ripresa con la consapevolezza di una sfida incanalata nella direzione giusta. La Flaminia prova a rientrare in partita ed è provvidenziale De Santis nel respingere sulla linea un’incursione. Poi Bellini, con un pregevole tocco a ingannare Zappalà, firma il tris e archivia il match.