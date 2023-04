Il riposo è finito Oggi la ripresa degli allenamenti

Il riposo è finito: da oggi la Robur riprenderà gli allenamenti in vista della trasferta di sabato al Comunale di Fiorenzuola. In programma, per i bianconeri, una doppia seduta di lavoro.

Lo staff sanitario dovrà valutare le condizioni fisiche dei bianconeri infortunati, ovvero di Crescenzi, Franco, De Paoli e Petrelli: la speranza della Robur è che possa esserci qualche rientro per il rush finale della stagione regolare, quindi per gli eventuali play off che avranno inizio domenica 30 aprile, sette giorni dopo la fine del campionato.

Per la partita in casa del Fiorenzuola mister Pagliuca avrà di nuovo a disposizione Castorani che ha scontato con il Gubbio la sua giornata di squalifica. La preparazione della Robur proseguirà domani e giovedì, mentre venerdì è in programma la seduta di rifinitura e la partenza per il ritiro direttamente in Emilia Romagna.