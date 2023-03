Il presidente Trettel elogia la sua San Giobbe Chiusi

Il presidente della San Giobbe Chiusi Giuseppe Trettel ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della società. "La prima cosa che ho detto ai ragazzi e allo staff è che questa è una salvezza ampiamente meritata – ha affermato Trettel –. La classifica costruita è frutto del lavoro settimanale di ogni singolo componente della nostra società. I successi ottenuti, soprattutto quelli con le formazioni di vertice, ci hanno aiutato nei momenti più difficili, ci hanno dato certezze quando sembravamo non averne. Vincere è sempre importante e aver preso punti pesanti con Rimini, Fortitudo Bologna e Pistoia in casa, oppure a Cividale in trasferta, è stato fondamentale nell’economia della stagione. Molti di questi non ce li porteremo dietro nel Girone Bianco, ma ogni singolo mattoncino è stato determinante per il raggiungimento dell’obiettivo". Domani la sfida con Cividale, poi dalla domenica successiva la seconda fase con i palio i play-off: "Ci penseremo dal 2 aprile, adesso vogliamo finire nel migliore dei modi la prima. Sono curioso di vedere i ragazzi giocare senza il pensiero di doverci salvare. Le migliori prestazioni le abbiamo fatte giocando a mente libera e le sei partite della seconda fase potremo affrontarle proprio in questo modo. Non sarà facile, viste le avversarie, ma scenderemo in campo per provarci". "Nel complesso è stata un’annata complicata, ma siamo stati bravi e in certi momenti fortunati – ha aggiunto il presidente –. La nostra forza è stata mantenere la calma nei momenti più difficili. Forse in alcuni momenti siamo stati poco continui per mancanza di cattiveria agonistica, ma non posso imputare niente ad un gruppo di bravi giocatori e prima ancora di ottime persone. Abbiamo mantenuto la rotta anche con il mare in tempesta, nel momento più buio non abbiamo mai smesso di cercare la luce e sia staff che squadra lo hanno apprezzato molto".