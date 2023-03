Il presidente è sempre nel mirino dei tifosi Attaccato striscione ‘Montanari vattene’

‘Montanari vattene!’: la scorsa notte le principali vie d’acceso della città, sono state tappezzate con striscioni dai tifosi del Siena. Striscioni in cui l’invito, al presidente, è ben chiaro: la protesta, adesso, ha scavalcato i confini del campo da gioco. I rapporti tra il numero uno bianconero e i sostenitori della Robur sono incrinati ormai da tempo. Già in gradinata lo striscione ‘Montanari, ora basta!’ era stato esposto per la partita Siena-Imolese – era il 15 gennaio, in pieno mercato – accompagnato da cori non proprio di apprezzamento da parte del Franchi, durante la partita (il giorno successivo una cinquantina di tifosi, si recò all’Acquacalda, alla ripresa degli allenamenti, per un confronto con dirigenti, staff e squadra chiedendo proprio un incontro con il numero uno del Siena). Cori che si sono succeduti anche nelle giornate a venire. Gli ultimi avvenimenti hanno ovviamente esasperato gli animi. Anche sui social i tifosi stanno manifestando la propria rabbia, il proprio disappunto e la propria preoccupazione, verso la proprietà. Ed è ipotizzabile che sabato a Fermo, e soprattutto giovedì prossimo, per la gara casalinga con il Gubbio, la tifoseria bianconera faccia sentire forte e chiara la sua voce. Per quella che i Fedelissimi, sul proprio sito, hanno definito ‘L’ennesima delusione’.