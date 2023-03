Il presidente Bisogno striglia squadra e staff "Voglio un’Emma Villas con il coltello tra i denti"

Il presidente di Emma Villas Aubay Giammarco Bisogno (foto) ha rilasciato una lunga intervista al canale youtube della società: "Credo che l’ultima partita sia stata affrontata in maniera appena sufficiente – ha detto –. Gare come queste non c’è neanche più motivo di spiegare come vadano affrontate, cioè col coltello fra i denti. Non ci sono scusanti, non ci sono motivazioni che possano non consentire di non tirare fuori una partita epica. C’è bisogno di partite epiche, c’è bisogno di una squadra che vada oltre le possibilità. Se le possibilità sono cento devono dare il centodieci, perché lo sanno fare, lo hanno dimostrato contro Piacenza, Cisterna e Padova, in cui eravamo con l’acqua alla gola, dovranno farlo anche nelle prossime, chi va in campo e chi allena". E ancora: "Non ci sono più scuse. Devono dimostrare di essere campioni, non credo che un gruppo come questo possa accettare l’onta della retrocessione in una stagione dove abbiamo avuto sempre molte possibilità di recuperare. Mi aspetto una risposta da grandi uomini e grandi atleti. È un gruppo fatto di gente esperta, serve un atteggiamento molto grintoso".

A due partite dal termine non è facile capire quanti punti serviranno per la salvezza: "Non faccio tanti calcoli, noi abbiamo le caratteristiche per fare due partite importanti – ha proseguito Bisogno –; con Monza abbiamo vinto all’andata, con Verona giocammo un primo set molto buono. Ma al di là degli avversari, noi abbiamo l’obbligo di mettere in campo una prestazione memorabile. La squadra può farlo. Gli allenatori devono avere concentrazione, essere freddi e tranquilli, gestire il gruppo senza invenzioni di nessun tipo. Oggi serve linearità e concentrazione. Dobbiamo andare in campo e vincere: con due vittorie siamo quasi sicuramente salvi".

E sull’apporto dei tifosi: "Il pubblico è stato fin troppo clemente. Ci sono state partite poco accettabili, loro hanno continuato a seguirci, anche sabato era molto numeroso, quasi duemila persone, ci hanno sempre sostenuto. Il pubblico diventa il settimo uomo, se invece sei il primo a non trascinare il pubblico, a non metterci l’anima, rimane neutro".

Stefano Salvadori