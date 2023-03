Il Poggibonsi vuole rialzare la testa Calderini: "Serve lo spirito giusto"

di Paolo Bartalini

Non è più il momento per il Poggibonsi di soffermarsi sulle assenze, sulle avversità e su incontri dai risvolti negativi per colpa degli episodi. Un quadro reale, certo, non derivante dalla fantasia. Ma adesso, dopo tre sconfitte di fila, scaturite anche da eventi particolari in un periodo infruttuoso da vari profili, occorre entrare in campo e tornare a far punti da parte della squadra di Stefano Calderini (nella foto), quarta nella graduatoria del girone E di serie D e ospite ora del Città di Castello nel match valido per la giornata numero 27 dei dilettanti nazionali. "Serve lo spirito giusto per affrontare qualsiasi team rivale, compreso oggi il Città di Castello, un collettivo deciso a recuperare posizioni - spiega mister Calderini, al rientro al timone dopo i due turni di squalifica - e quindi è fondamentale per tutti offrire il meglio". Al gruppo nel suo insieme il compito di ovviare ai problemi della "coperta troppo corta", una questione che interessa da qualche settimana ogni reparto e stavolta specialmente la mediana che ha in pratica tre effettivi di ruolo. Un settore nel quale questo pomeriggio mancherà anche l’acciaccato Gistri, costretto a uscire in anticipo dalla sfida interna con il Terranuova Traiana allo Stefano Lotti. Uno stop che si aggiunge alle defezioni ormai note, per ragioni tra loro differenti, di Mazzolli e Chiti nello stesso comparto nevralgico. Quattro i giocatori degli juniores nazionali che saranno a disposizione di Calderini nella circostanza: il portiere Riccio, in considerazione del knockout di un mese per il classe 2004 Bruni, e poi Ghini, Pittalis (alla prima convocazione nella formazione maggiore dei giallorossi) e Bianchi. Rientrano Regoli in avanti e l’esterno Bigozzi, reduce dall’influenza, ora archiviata, in una retroguardia ancora priva di Rocchetti. La sfida odierna a Città di Castello sarà diretta da Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. Assistenti, Simone Conforti di Salerno e Mateo Sadikaj di Mestre.

Un possibile schieramento per il Poggibonsi: Pacini, Tognetti, Di Paola, Barbera, Bonechi, Borri, Muscas, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono.