Il Poggibonsi va sotto ma rimonta con Camilli Il Seravezza Pozzi strappa il pareggio al Lotti

POGGIBONSI

1

SERAVEZZA POZZI

1

POGGIBONSI: Pacini, Bigozzi (46’ Di Paola), Tognetti (81’ Marafioti), Barbera, De Santis (46’ Bonechi), Borri, Muscas, Camilli, Bellini (81’ Polo), Regoli, Riccobono.

Panchina: Riccio, Ghini, Morosi, Pittalis, Corcione. Allenatore: Calderini.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola (86’ Monacizzo), Ivani, Benedetti, Camarlinghi (77’ Mannucci), Bedini (46’ Maccabruni), Baracchini (46’ Masini), Maffei, Sorbo.

Panchina: Mariani, Vignozzi, Gabrielli, Bresciani, Podestà. Allenatore: Amoroso.

Arbitro: Virgilio di Agrigento.

Reti: 21’ Benedetti, 53’ Camilli.

POGGIBONSI – Un tempo per ciascuno e verdetto nel complesso giusto allo Stefano Lotti, nell’anticipo infrasettimanale del Poggibonsi con il Seravezza Pozzi.

Prima frazione di marca verdeazzurra, per effetto del gol siglato da Benedetti e di altre situazioni capaci di mettere in evidenza le abilità da trasferta del team di Amoroso.

Ripresa, invece, pro Poggibonsi, con l’1-1 quasi immediato a firma di un propositivo Camilli, unito ad azioni offensive meritevoli di miglior sorte per il collettivo di mister Calderini, ormai da settimane rimaneggiato in più reparti. Al 19’ Riccobono serve sulla destra Bigozzi, che arriva velocissimo e propone il cross basso. Provvidenziale anticipo di Maffei su Bellini. Ma una ripartenza permette agli ospiti di passare al 21’. Baracchini pesca in profondità Camarlinghi, che a sua volta invita Benedetti, implacabile nella realizzazione: 0-1. Ancora pericoloso il Seravezza Pozzi con un lungo lancio di Bedini per Benedetti. Il Poggibonsi reagisce al 34’, colpendo il palo esterno con Regoli assistito da Riccobono. Doppio cambio su entrambi i versanti nell’intervallo e al 48’ Muscas offre a Riccobono un pallone invitante su cui manca però la finalizzazione.

Al 53’ una manovra insistita dei giallorossi dà a Bellini l’opportunità per il passaggio a Camilli che dalla distanza fa partire un fendente angolato che non lascia scampo a Lagomarsini per il pareggio. Il momento sembra favorevole ai Leoni, ma Barbera non inquadra lo specchio e su una conclusione di Regoli è bravo Lagomarsini a respingere.

Il Seravezza Pozzi dal canto suo non esita a rendersi insidioso. Granaiola tenta la soluzione da fuori area e il pallone sorvola la traversa. Poi niente altro, in fatto di note di cronaca.

Le due compagini, nelle battute finali della sfida, offrono la sensazione di accontentarsi del verdetto di 1-1. Il Poggibonsi adesso tornerà sul rettangolo il 2 aprile (domenica 26 è in programma la sosta, come da calendario originario) e il nuovo mese inizierà con la gara fuori casa con il Montespaccato.

Paolo Bartalini