Il Poggibonsi spreca tanto e viene penalizzato La Sangiovannese ringrazia e passa al ‘Lotti’

POGGIBONSI

1

SANGIOVANNESE

3

POGGIBONSI: Pacini, Morosi (55’ Bigozzi), Tognetti (62’ Di Paola), Gistri, De Santis (55’ Bonechi), Borri, Muscas, Chiti, Bellini (69’ Polo), Regoli, Riccobono.

Panchina: Bruni, Barbera, Grassini, Corcione, Camilli. Allenatore: Calderini.

SANGIOVANNESE: Cipriani, Cesaretti (74’ Baldesi), Migliorini (91’ Dodaro), Nannini, Lorenzoni (91’ Milani), Rosseti, Atzeni, Sacchini (91’ Miccoli), Vanni, Zhar (64’ Poli), Boix.

Panchina: Palazzoni, D’Agosto, Caprio, Dei. Allenatore: Firicano.

Arbitro Selvatici di Rovigo.

Reti: 37’ Riccobono, 43’ Boix, 46’ (primo tempo) Vanni su rigore, 81’ Boix.

Note – Espulsi al 41’ Chiti e al 63’ l’allenatore Calderini.

POGGIBONSI – La sconfitta è una punizione eccessiva. Eppure il Poggibonsi, penalizzato anche da decisioni arbitrali incomprensibili, deve riflettere sui momenti chiave della sfida allo Stefano Lotti con la Sangiovannese vittoriosa per 3-1, premiata dagli episodi dalla propria parte e comunque brava a capovolgere lo svantaggio. Crea occasioni in apertura la squadra di Calderini, ma non concretizza. E quando la rete arriva davvero - combinazione per palati fini tra Riccobono e Regoli con la firma del numero 11 - i giallorossi cadono in un tranello. Al 41’ Lorenzoni commette un brutto fallo su Riccobono. Selvatici di Rovigo ammonisce il difensore ospite - poteva starci il rosso - e assegna il calcio piazzato al Poggibonsi, ma in quel momento si accendono gli animi. Chiti, per una reazione, lascia la squadra in inferiorità numerica. Un’ingenuità che costa cara. Però è anche vero che il Poggibonsi, pur con l’uomo in meno, avrebbe potuto evitare di disunirsi in quel finale di frazione.

Come in preda a uno shock, invece, i padroni di casa concedono alla formazione di Firicano le occasioni per portarsi sul 2-1 prima dell’intervallo. Boix sigla in rovesciata l’1-1 al 43’ e nel recupero, per un mani di Muscas, Selvatici dà rigore e Vanni trasforma.

I Leoni si lanciano con coraggio alla ricerca del 2-2 (palo di Muscas al 50’) e rischiano il tris al 68’, ma Pacini dice no al diagonale del neo entrato Poli. Poi è il direttore di gara a salire in cattedra. Dopo aver risparmiato Lorenzoni dal secondo cartellino (e nella circostanza Calderini protesta ed è allontanato), Selvatici inventa un penalty per un chiaro intervento sulla palla. Vanni dal dischetto si vede respingere la sfera da Pacini, ma Boix è lesto a ribadire nel sacco per la rete del 3-1 che poi sarà ancche il risultato finale del confronto.

Lo stesso Selvatici si scontra in modo fortuito con Riccobono senza interrompere il gioco, regalando alla Sangiovannese un’opportunità. Il Poggibonsi non firma la resa. Di Paola sfiora il legno al termine di una incursione sulla sinistra.

Paolo Bartalini