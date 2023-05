Il Poggibonsi si arrende all’Altopascio I giallorossi sbagliano, Cartano no

ALTOPASCIO

1

POGGIBONSI

0

TAU ALTOPASCIO: Filippis, Mancini, Vannucci, Cartano (35’st Zini), Borgia, Antoni (35’ st Quilici), Pietrelli, Alessio (20’st Carcani), Cesaretti, Diop, Capparella (31’ st Anzilotti). All. Favarin.

POGGIBONSI: Pacini, Morosi, Tognetti, (19’ st Di Paola), Mazzolli, (28’ st Camilli), Gistri, Bonechi, Muscas, Barbera (8’ st Chiti), Motti (15’st Bellini), Regoli (33’st Polo), Riccobono. All. Calderini.

Arbitro Dasso di Genova.

Rete: 4’ pt Cartano.

Note – Ammoniti Gistri, Alessio, Cartano, Muscas, Morosi, Carcani. In tribuna l’allenatore della Lucchese Ivan Maraia.

ALTOPASCIO – Per la seconda volta in stagione dopo Orvieto, il miglior attacco del campionato non segna in trasferta e interrompe una striscia di sei risultati utili consecutivi.

Il Poggibonsi incassa il gol decisivo in avvio, poi prova a recuperare ma la differenza, nello sport come nella vita, spesso la determinano le motivazioni. Fortissime quelle dei lucchesi che si giocavano la permanenza in categoria, con la salvezza diretta che è stata ottenuta dalla truppa di mister Favarin con 90 minuti di anticipo, mentre i giallorossi disputeranno i play-off.

Pronti via e la gara si sblocca: cross da sinistra di Capparella e girate aerea del difensore Cartano con la sfera che dà un bacio al palo alla sinistra di Pacini prima di infilarsi in rete. Il team della Valdelsa stenta a reagire, per i padroni di casa c’è ancora una chance per Antoni che invece di tirare sceglie un improbabile assist per un compagno che non c’è.

Ma al 24’ c’è una clamorosa occasione per Regoli su traversone dalla corsia mancina: conclusione del bomber da pochi metri (16 reti in stagione al pari di Riccobono) e ribattuta provvidenziale di Mancini. Successivamente conclusione di Antoni larga. Al 36’ clamoroso errore in disimpegno di Capparella, Regoli si invola verso Filippis ma rimedia lo stesso Capparella.

Nella ripresa da segnalare una rasoiata di Mazzolli a lato di un soffio, un rigore reclamato dai padroni dic asa per presunto fallo su Diop, Di Paola che dà l’illusione del gol ai 50 tifosi arrivati da Poggibonsi (nella foto). Poi il caldo, la girandola delle sostituzioni e il ritmo che fatalmente si abbassa. La compagine di Calderini stenta a trovare i varchi giusti per Regoli e Riccobono. Il Tau amministra un risultato fondamentale, terzo successo in fila dopo quelli con Grosseto ed Arezzo. Per gli ospiti un’altra stagione da incorniciare. Domenica prossima ultimo capitolo allo stadio Lotti contro l’Arezzo già promossa in C. Poi sarà il momento di giocare i play-off e in quel momento il Poggibonsi dovrà farsi trovare pronto e dare il massimo per andare avanti il più possibile.

Massimo Stefanini