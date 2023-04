Il Poggibonsi scappa con De Santis Reazione Ponsacco e pari di Rossi

POGGIBONSI

1

PONSACCO

1

POGGIBONSI: Pacini, Di Paola (83’ Morosi), Tognetti, Chiti (71’ Bigozzi), Bonechi, De Santis, Muscas (61’ Gistri), Camilli (78’ Mazzolli), Bellini (61’ Polo), Regoli, Riccobono.

Panchina: Riccio, Marafioti, Grassini, Barbera. Allenatore: Calderini.

PONSACCO: Pagnini, Rossi, Patronelli, Marcucci, Martucci, De Vito, Zaccagnini, Bardini, Nieri, Bertolini (67’ Carli), Mencagli.

Panchina: Sbrana, Macchi, Turini, Vannozzi, Del Percio, Pellegrini, Guarente, Perrone. Allenatore: Bozzi.

Arbitro Savino di Torre Annunziata.

Reti: 13’ De Santis, 52’ Rossi.

Note – Angoli 8-1. Ammoniti: Chiti, Martucci, Carli.

POGGIBONSI – Una rete per tempo a firma di difensori, De Santis per i Leoni e Rossi per i Mobilieri, sugli sviluppi di altrettanti calci piazzati. Giocatori, tutti e due, al battesimo stagionale del gol. Il succo del pari del turno pasquale allo Stefano Lotti è racchiuso in queste curiosità. Per il resto il Poggibonsi prima dà l’impressione di conquistare l’intera posta - e sarebbe stato un successo pesante in chiave play off - poi smarrisce un po’ il bandolo per apparire capace solo nel rush conclusivo di gara di riconquistare il vantaggio, fino a essere stoppato da un paio di parate di Pagnini, numero 1 al Poggibonsi nel 2015-2016. Si comincia con il palo interno di Mencagli per gli ospiti e con il tentativo di tacco di Bellini neutralizzato da Pagnini. È il 13’ quando, sull’angolo di Riccobono, irrompe De Santis e batte Pagnini per l’1-0 dei giallorossi. Sembra un buon momento per i padroni di casa, che costruiscono le loro opportunità anche con alcune giocate corali apprezzabili, ma nei momenti determinanti non appaiono particolarmente incisivi. Non riesce insomma il Poggibonsi a dare maggiore consistenza al vantaggio: Di Paola si distingue per un buon inserimento, ma il tiro è facile preda di Pagnini. Quindi è Bellini, davanti al portiere ospite, a cercare la deviazione morbida senza individuare il varco al 41’. Sul capovolgimento serve il miglior Pacini (premiato dai tifosi prima del fischio d’inizio per le cento presenze al Poggibonsi) per negare il pareggio a Mencagli. L’1-1 che però matura al 52’: punizione di Bertolini da sinistra e deviazione aerea di Rossi. Sono i Mobilieri a modificare gli esiti del confronto e a provare a dare alla sfida un’impronta diversa. Anche un episodio dubbio in area locale nel consuntivo della sfida allo Stefano Lotti, mentre il Poggibonsi stenta a ritrovare la verve della frazione iniziale. Solo nelle battute conclusive il team di Calderini - si rivede sul rettangolo dopo un trimestre Mazzolli e anche Gistri si riaffaccia in un gruppo ora privo anche di Borri - si riavvicina dalle parti di Pagnini che deve compiere un paio di interventi decisivi per fissare il punteggio sull’1-1, prima su Regoli e dopo su Tognetti. In precedenza Polo, di testa, aveva spedito oltre l’incrocio dei pali un invito di Riccobono.

Paolo Bartalini