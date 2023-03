Il Poggibonsi pensa alla dura trasferta in quel di Firenze

Dopo la bella vittoria in trasferta sul parquet di Certaldo (66-79 il finale) il Poggibonsi Basket ha messo nel mirino la gara di domenica pomeriggio, sempre lontano dal Bernino, contro la Sancat Firenze. I fiorentini sono a soli due lunghezze dai giallorossi di coach Mario Pacini per cui si prospetta una sfida molto equilibrata e tesa vista la posta in palio. Ma nell’ambiente c’è fiducia dopo il successo di Certaldo, che ha riscattato le due sconfitte di fila contro Sansepolcro e Affrico Firenze. "Sono contento per come i miei ragazzi hanno giocato questa partita – le parole di Pacini -. Veniavamo da una settimana in cui ci siamo allenati poco e male a causa dei numerosi acciacchi, ma nonostante questo siamo stati bravissimi nell’approcciare questa partita. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita costretti comunque a fare i conti con gli infortuni dei ragazzi che comunque anche oggi, nonostante il dolore ed il tanto fastidio, hanno voluto giocare e dare tutto per il gruppo".