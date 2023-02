Il Poggibonsi non ci sta e urla tutta la sua rabbia Il dg Guidi: "C’è amarezza ma ora ripartiamo"

di Paolo Bartalini

Sono ancora i malumori a dominare la scena, dopo gli eventi che hanno determinato la sconfitta – la prima del 2023, dopo una serie utile di sei giornate – del Poggibonsi contro la Sangiovannese (1-3). Alcuni tra gli appassionati tengono comunque a sottolineare un dato: al di là dei torti arbitrali subìti, che pure ci sono stati e anche evidenti, il Poggibonsi ha avuto le sue responsabilità nella gestione dei momenti chiave della sfida allo Stefano Lotti. "Le occasioni non concretizzate in apertura sono parte integrante del gioco – si afferma tra gli sportivi – ma non altrettanto si può dire degli episodi che hanno portato all’inferiorità numerica e alla duplice capitolazione nei minuti conclusivi del primo tempo nonostante l’1-0 siglato da Riccobono".

In definitiva, Chiti ha commesso una ingenuità grave, ma non tutto il carico deve finire sulle spalle del classe 2002. "L’amarezza indubbiamente è tanta, alla luce degli esiti – ha spiegato il direttore generale del Poggibonsi, Giacomo Guidi – però rivolgo i complimenti ai ragazzi per il modo in cui si sono battuti anche in inferiorità. Abbiamo colpito un palo, avremmo meritato il pari. Purtroppo Chiti ha commesso un errore che ha condizionato il match. La direzione arbitrale? Pessima. Non mi è piaciuto l’atteggiamento supponente della terna e non credo che il Poggibonsi meriti tale angherie. Delusione cocente, ma bisogna ripartire dal bel Leone visto fino al minuto 41". In sala stampa allo Stefano Lotti è inoltre intervenuto il direttore sportivo, Jacopo Galbiati: "Non solo l’espulsione. ma anche tante piccole-grandi situazioni che hanno finito per compromettere la partita. Non intendo togliere meriti alla Sangiovannese, ci mancherebbe, tuttavia ritengo che il cartellino rosso sia derivato dalla mancata espulsione del difensore avversario. Il Poggibonsi deve ricominciare più affamato di prima. Uno stop ci può stare, ma la partita, quanto meno, è definibile strana per il modo in cui si è sviluppata nei novanta minuti".