Il Poggibonsi costringe al pari la capolista De Santis segna al 93’ e riacciuffa l’Arezzo

POGGIBONSI

2

AREZZO

2

POGGIBONSI: Bruni, Marafioti (22’ st Morosi), Tognetti (43’ pt Di Paola), Mazzolli (15’ st Gistri), Bonechi, De Santis, Muscas (31’ st Bellini), Camilli, Motti (19’ st Bigozzi), Regoli, Riccobono.

Panchina: Baracco, Chiti, Barbera, Polo. Allenatore: Calderini.

AREZZO: Viti, Pretato, Risaliti, Convitto (15’ st Cantisani), Persichini (23’ st Gucci), Arduini (1’ st Settembrini), Bramante (1’ st Pattarello), Zona, Castiglia (33’ st Bianchi), Pericolini, Foglia.

Panchina: Trombini, Di Furia, Polvani, Lazzerini. Allenatore: Indiani.

Arbitro Papagno di Roma 2.

Reti: pt 48’ Persichini; st 12’ (rigore) Riccobono, 21’ Settembrini, 48’ De Santis.

POGGIBONSI – Tutt’altro che una partita di fine stagione regolare. Nonostante la temperatura estiva le antagoniste di turno si distinguono per un consuntivo sa quattro reti e tante emozioni allo Stefano Lotti. Sul piano pratico il Poggibonsi agguanta grazie a De Santis il 2-2 contro la leader già promossa e si conferma in terza piazza. Domenica la sfida play-off casalinga dei Leoni con il Follonica Gavorrano. Da parte del team di Stefano Calderini una significativa duplice replica contro gli amaranto di mister Indiani in una giornata di festa anche sugli spalti con i quasi duecento supporter ospiti e gli incessanti incitamenti della gradinata giallorossa. L’Arezzo chiama immediatamente all’intervento il classe 2004 Bruni, che ieri pomeriggio ha rimpiazzato tra i pali Pacini, non al meglio. Il Poggibonsi risponde con Riccobono, il cui tiro cross rasoterra è preda di Viti. Ancora Bruni protagonista nel respingere coi piedi una incursione di Convitto, mentre il Poggibonsi intorno al quarto d’ora confeziona la migliore azione in linea del primo tempo: da Marafioti (al ritorno fra i titolari) a Regoli che scambia con Muscas e va alla conclusione però senza esito. De Santis di testa, su angolo di Mazzolli, potrebbe sbloccare, ma la sfera si smarrisce oltre la traversa. Ancora bravo Bruni a chiudere la strada ad Arduini, ma nulla può il baby guardiano, proprio a un passo dall’intervallo, su Persichini servito dalla bandierina da Convito: 0-1. Ospiti propositivi anche in avvio di ripresa: Bruni è pronto. Convitto gira verso la rete e il pallone è di poco alto. Reagisce il Poggibonsi. Riccobono pesca Camilli che cade in area dopo il contatto con Risaliti. È rigore e dal dischetto Riccobono spiazza Viti: 1-1. Sullo slancio Regoli manca di un niente il raddoppio e invece a compiere il sorpasso è la capolista. Settembrini divora il rettangolo di gioco in maniera indisturbata e segna al 67’ il gol dell’ex: 1-2. Gucci ha sul piede il tris, però centra i legni. Nel recupero Gistri impegna severamente Viti, che capitola tuttavia sulla bordata dalla distanza di De Santis al 93’ per il definitivo verdetto di 2-2.

Paolo Bartalini