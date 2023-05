Il Poggibonsi all’assalto dell’Arezzo Calderini: "Bello affrontare i campioni"

"Oggi sfidiamo i campioni e ciò deve rappresentare per noi uno stimolo in più". Così Stefano Calderini (nella foto), che dell’Arezzo è stato atleta nel 1984-85, illustra i contenuti del confronto casalingo di questo pomeriggio alle 15 dei Leoni con la formazione già sicura del salto nel professionismo. Il Poggibonsi, dal canto suo, vuol provare a conservare la terza piazza in graduatoria per partecipare così ai playoff, conquistati già da qualche settimana, da una posizione di vantaggio.

"Servirà una prestazione di spessore - osserva Calderini - perché l’Arezzo avrà senz’altro già smaltito la ‘sbornia’ della promozione e di sicuro desidererà evitare un ulteriore colpo a vuoto dopo i due di seguito successivi al trionfo aritmetico. Anzi, intenderà per di più dimostrare, l’Arezzo, di essere pronto per cimentarsi con la poule scudetto. Per noi è anche una questione di prestigio, dato che si prospetta pure una significativa cornice di pubblico allo Stefano Lotti. Cercheremo di mettere, insomma, una sorta di sigillo sulla stagione".

Ci sono anche delle pagine di storia calcistica da rileggere con attenzione e da tenere in considerazione sulla linea Poggibonsi-Arezzo. Tornano in mente, fra le tante vicende di ex su entrambi i versanti nell’arco dei decenni, pure i percorsi compiuti da due giocatori che hanno indossato da giovanissimi la maglia giallorossa in momenti tra loro differenti della serie D per poi distinguersi in B con gli amaranto. Ecco che dai racconti di pallone spuntano i nomi di Luigi Tonani, scomparso nel 2015, e di Claudio Di Prete. Il primo, protagonista nel Poggibonsi anni Sessanta, sarebbe poi divenuto, da uomo navigato, capitano e bandiera dell’Arezzo. Il secondo, invece, dopo l’esordio in categoria con i Leoni nel 1972-73, avrebbe conosciuto in breve tempo il salto fra i cadetti proprio coi colori della città della Chimera. Rientrando all’attualità del match, il Poggibonsi recupera De Santis al centro della retroguardia ma si trova ancora nella necessità di rinunciare, nel medesimo settore, ai contributi di Borri e di Rocchetti. Anche Pacini non è al meglio. Le valutazioni di questa mattina, comunque, diranno forse qualcosa in più riguardo all’impiego del portiere della classe 1995. Si profila insomma più di una soluzione da esaminare da parte dello staff, a proposito della fisionomia iniziale del Poggibonsi, in base anche alle scelte per l’utilizzo degli under per l’undici titolare. "La concentrazione sarà un ingrediente fondamentale - aggiunge mister Calderini, in conclusione - dato che tutti conosciamo il valore dell’Arezzo unito alle potenzialità dell’organico che ha conquistato con netto anticipo la promozione in C". Paolo Bartalini