Il Pienza doma un pericoloso Lucignano

PIENZA: Pelliccione, Sadiki, Bianciardi, Guerra, Fanone (73’ Sodiq), Borneo, Veliz, Camillucci, Porcu, Esposito, Cossa. All. Rosignoli.

LUCIGNANO: Palazzi, Miele, Dyla, Bambini, Bennati, Dodaj, Ciappetti, Cappelli, Barbi (84’ Elbassraoui), Vasseur, Ferretti. All. Santini.

Arbitro Zmau di Prato.

Reti: 7’ Vasseur, 27’ Camillucci, 85’ Esposito, 90’ Sodiq, 93’ Vasseur.

PIENZA - Partita dalle mille emozioni. Prevalgono i padroni di casa grazie anche per il conto delle occasioni favorevoli, anche se l’avvio è di marca ospite. In mischia Vasseur sblocca per il Lucignano al 7’ e la sfida sul campo del Pienza sembra incanalata nella giusta direzione per il team di Santini. Al 27’, però, un cross di Camillucci non viene raccolto da alcuno, il portiere Palazzi interviene fuori area ma non riesce nel colpo di testa per liberare e la sfera finisce nel sacco. È l’1-1 con la firma di Camillucci.

Nella ripresa c’è lavoro per Pelliccione, per aver ragione dei tentativi del Lucignano e anche il Pienza ha le sue ottime occasioni. Si infiamma il finale. Camillucci serve a Esposito l’assist del 2-1 che matura all’85’, quindi Sodiq in diagonale fa tris al 90’. Sembra finita, ma al 93’ segna per il Lucignano ancora Vasseur riducendo lo svantaggio, ma esulta al triplice fischio il Pienza col punteggio di 3-2.