Il pari dell’andata dopo ben 24 anni senza gare ufficiali

Sono tornano a sfidarsi nella gara di andata (1-1 con Mastroianni e Paloschi) a distanza di 24 anni Siena e Fiorenzuola. Non è infatti una classifica del calcio di C la sfida tra bianconeri ed emiliani che si sono affrontati in campionato solamente nei tornei di C1 girone A 9697 e 9798. Nella prima occasione andò decisamente bene al Fiorenzuola che vinse al Franchi il 16 dicembre 1996 grazie ad un rigore nel finale di Millesi dopo che Pucciarelli aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Pecoraro. Al ritorno in Emilia, il 27 aprile 1997, altro 2-1 in favore del Fiorenzuola. A decidere la sfida stavolta furono Ferraresso e anche Pecoraro con momentaneo pareggio bianconero di Bortoluzzi. A fine stagione la Robur giunse nona con 44 punti, due in più del Fiorenzuola dodicesimo. Nella stagione successiva (C1) il 23 novembre 1997 vittoria bianconera per 2-1 grazie a Cianciotta e Puccinelli. Gol della bandiera ad opera di Micciola. Al ritorno 1-0 bianconero: in gol Ghizzani.