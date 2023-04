Il Monteroni Basket centra l’obiettivo di stagione e conquista lo sbarco in serie D

Monteroni Basket, una realtà in ascesa. Se lo scorso anno il team era riuscito a salire dalla Prima Divisione alla Promozione, stavolta è maturato in anticipo il passaggio dalla Promozione alla D. E’ stato un campionato impegnativo con squadre di valore – si spiega dal sodalizio presieduto da Daniela Baldini – come Laurenziana, Montespertoli, Crocetta e le senesi Costone e Libero. Il livello medio era alto rispetto agli anni passati, quindi siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo. Il girone di andata ci è servito per conoscerci. Alcuni ingressi in corso d’opera ci hanno aiutato ad accrescere il nostro livello". Ecco i protagonisti del roster di coach Marco Collini (all’ottava promozione in carriera): Niccolò Meucci, Riccardo Mori, Guillaume Starnini, Andrea Radi, Duccio Cesaretti, Giovanni Toscano, Lorenzo Terrero, Simone Lenardon, Andrea Giannini, Silvestro Caniglia, Giovanni Mureddu, Marco Malleo, Andrea Sprugnoli, Simone Iannoni, Dario Liotta, Samuel Silveira, Leonardo Perugini, Filippo Catoni, Lorenzo Manetti. Nel gruppo dirigenziale, Roberto Vaselli, Giuseppe Briganti, Davide Oldrini, Francesco Viviani, Manuela Melosini. Mancano adesso due incontri: il Monteroni Basket vuol continuare a divertirsi sul campo di gioco.

Paolo Bartalini