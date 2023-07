Il mercato. Crescenzi al Padova Resterà fino al 2025

E’ arrivata anche l’ufficialità, Luca Crescenzi vestirà la maglia del Padova: il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Uno dopo l’altro i giocatori protagonisti della scorsa stagione troveranno squadra, costretti a farlo dopo la mancata iscrizione della Robur alla serie C. Il presidente Emiliano Montanari sta andando avanti con i ricorsi, ma l’esito, non avendo depositato la fideiussione, è scontato: il prossimo step sarà lunedì, quando a esprimersi, sul reclamo presentato, sarà il Collegio di Garanzia del Coni (a partire dalle 16, data anticipata rispetto a quella iniziale del 20-21, si svolgerà la sessione di udienze chiamata ad analizzare anche i casi della Reggina, per l’esclusione dalla Serie B e il Foggia e il Perugia contro il ‘salvataggio’ del Lecco). Intanto Belloni potrebbe accasarsi alla Carrarese, per Buglio si è parlato di Arezzo e Crotone, Collodel piace a diverse squadre, vedi Novara, Gubbio, Ancona e Pescara, anche se questa pista sembra essersi raffreddata.