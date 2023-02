Il Mazzola Valdarbia oggi alle 14,30 allo stadio comunale di Certaldo (vista l’indisponibilità del ‘Ceccarelli’ di Cerchaia) affronta la Castiglionese, neo promossa ma grande protagonista del girone B di Eccellenza Toscana. "Ci aspetta una gara difficile contro una squadra che stazione dall’inizio della stagione nelle parti alte della classifica – le parole di mister Stefano Argilli alla vigilia del match contro gli arentini -. Hanno un gioco consolidato dallo scorso anno e uno dei migliori attacchi del girone. Noi però stiamo bene, soprattutto a livello morale e siamo pronti a lottare. Nonostante qualche acciacco siamo contenti di giocare e non stravolgere il nostro calendario anche se ovviamente ci dispiace non essere in casa nel nostro ambiente. Conto molto sui miei ragazzi che hanno dimostrato di giocare sempre al massimo e contro ogni avversario. Scenderemo in campo per fare risultato come proviamo a fare sempre - ha concluso l’ex calciatore della Robur - siamo in serie positiva e non vogliamo fermarci". Dopo la sfida di oggi a Certaldo poche ore di riposo e poi per Cruciani e compagni testa al turno infrasettimanale, previsto per mercoledì alle 14,30 a Gaiole contro la Chiantigiana.