Il Mazzola Valdarbia replica a Prato Ci pensa Cruciani

MAZZOLA VALDARBIA

1

ZENITH PRATO

1

MAZZOLA VALDARBIA: Cefariello, Nassi (66’ Silvestri), Gianneschi, Bianchi, Fabbrini, Majuri (58’ De Luca), Cavallini, Cruciani, Bartolini (93’ Scaccia), Baroni (93’ Palazzesi), Mearini.

Panchina: Florindi, Caro, Zeppi, Tozzato, Pierangioli. Allenatore Argilli.

ZENITH PRATO: Brunelli, Chiavacci, Parenti, Safina, Gori, Braccesi (72’ Diffini), Castiello (92’ Maiolino), Lunghi, Mari (82’ Saccenti), Caggianese (82’ Falteri), Rosi (84’ Silva Reis).

Panchina: Pellegrini, Mitcul, Maiolino. Allenatore Settesoldi.

Arbitro Ziliani di Trieste.

Reti: 58’ Lunghi, 88’ Cruciani.

Note – Ammoniti: Gianneschi, Gori, Safina. Espulsi: Bianchi (M) al 72’ per proteste. Safina al 78’ per somma di ammonizioni. Recupero: 1’ e 9’.

SIENA – Termina in parità lo scontro diretto tra Mazzola Valdarbia e Zenith Prato. Primo tempo che vede gli ospiti premere sin dai primi minuti, affidandosi alla rapidità di Rosi e alle iniziative di Braccesi e Caggianese. La prima frazione di gioco va in archivio con le porte rimaste inviolate. La ripresa si apre con una grande occasione per i biancocelesti, Nassi spara la botta sfiorando la traversa. Al 58’ Prato in vantaggio: calcio d’angolo, Lunghi svetta più in alto di tutti per l’1-0. Al 70’, una partita tranquilla rischia di sfuggire dalle mani del direttore di gara a causa di un controverso episodio: Bianchi realizza il gol del pareggio, l’assistente alza la bandierina nonostante l’azione fosse partita da una rimessa laterale. Il match si innervosisce, lo stesso Bianchi ne fa le spese prendendosi il rosso, Safina si becca il secondo giallo lasciando entrambe le squadre in inferiorità numerica. Nel finale Cruciani disegna una traiettoria imparabile che si insacca alle spalle di Brunelli. Con questo pareggio i biancocelesti, salgono al quinto posto in classifica agganciando la quinta posizione play-off. Match speciale per il capitano biancoceleste Fabbrini, che sfonda il muro delle 300 presenze con la maglia del Mazzola Valdarbia.