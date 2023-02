Il Mazzola Valdarbia non si ferma più. Chiantigiana ko

CHIANTIGIANA

0

MAZZOLA VALDARBIA

2

CHIANTIGIANA: Signorini, Berardi (46’ Cioni), Focardi Olmi (70’ Ciolli), Mbonga, Ticci, Posarelli, Batoni, Nieri (46’ Cappelli), Barontini (46’ Ceccatelli), Cicali, Kebbeh.

Panchina: Pupilli, Da Frassini, Diurno, Spinelli, Verdiani. All. Cioffi.

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Simi (46’ De Luca), Landozzi, Bianchi, Fabbrini, Cruciani, Cavallini (65’ Hoxhaj), Silvestri, Mearini (90’ Cattich), Pierangioli (68’ Bartolini), Baroni (78’ Nassi).

Panchina: Cefariello, Majuri, Tozzato, Malavita. All. Zanelli.

Arbitro Marchi di Siena (Poneti-Scorteccia).

Reti: 33’ Baroni, 45’ Mearini.

Note – Ammoniti: Berardi, Kebbeh, Kameni, Posarelli, Silvestri.

GAIOLE IN CHIANTI – Ancora una vittoria per il Mazzola Valdarbia batte la Chiantigiana ottenendo la sesta vittoria nelle ultime sette partite. I biancocelesti partono subito molto forte. Nel giro di dieci minuti ci provano Pierangioli, Cavallini e Cruciani ma la mira non è precisa. La Chiantigiana si vede con un colpo di testa fuori misura di Posarelli e l’iniziativa personale di Cicali bloccata da Florindi. Al 33’ il Mazzola-Valdarbia passa in vantaggio: azione insistita al limite dell’area di rigore, Baroni si gira e calcio con il mancino trovando la deviazione di un avversario, 1-0. Dopo il vantaggio i biancocelesti continuano ad insistere e sfiorano il raddoppio prima con Cavallini, tiro a lato, e poi con una punizione di Cruciani controllata da Signorini. Al tramonto del primo tempo azione di Landozzi che supera tre giocatori, serve l’accorrente Mearini che deposita in porta la palla del 2-0.

Nella ripresa mister Cioffi cambia tre giocatori per invertire la rotta. L’occasione per riaprire il match arriva al 50’, direttamente da calcio d’angolo, con la deviazione di Posarelli bloccata in due tempi da Florindi. Nel finale c’è spazio per una bella incursione di De Luca chiusa miracolosamente in angolo da Posarelli e per la palla gol sciupata da Cioni a pochi passi dalla linea di porta.