Il Mazzola Valdarbia giocherà al Franchi contro il Figline

Sarà lo stadio Artemio Franchi a ospitare domenica 19 marzo – con calcio di inizio alle 14,30 – la partita Mazzola Valdarbia-Figline. Partita di cartello, per i ragazzi di Stefano Argilli, visto che affronteranno, nella 30ma giornata del campionato di Eccellenza, la capolista del girone B. "Un evento speciale per la nostra società e per i nostri colori – si legge nella nota del club –. Vi aspettiamo numerosi per colorare di bianco e celeste la tribuna e per sostenere fino alla fine i nostri ragazzi". La Robur giocherà il giorno precedente, sabato 18: al vecchio Rastrello i bianconeri di mister Pagliuca affronteranno l’Alessandria (33ma giornata), gara anticipata dalle 17,30 alle 14,30. Domenica prossima, invece, la squadra di Argilli, sarà impegnata in trasferta, in casa della Rondinella Marzocco, mentre il Figline ospiterà il Baldaccio Bruni. "Stiamo attraversando, già da un paio di mesi, un ottimo periodo – le parole di Argilli – mi piace come la squadra si esprime: abbiamo messo tanti mattoncini e adesso possiamo giocare non dico in maniera spensierata ma con alle spalle una classifica buona e il morale alto. Avanti così".