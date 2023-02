Il Mazzola Valdarbia contro la Colligiana E’ grande derby

Il periodo è bello intenso: dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, domani pomeriggio è già tempo di scendere nuovamente in campo. La 25ma giornata di campionato vedrà affrontarsi il Mazzola-Valdarbia e la Colligiana in un derby che si preannuncia frizzante. Per i biancocelesti, del resto, il momento è stellare: otto i risultati utili consecutivi inanellati dalla squadra di Argilli – sei vittorie e due pareggi, 34 i punti totali –, l’intenzione è quella di proseguire la marcia. Con determinazione, ma anche con i piedi per terra e una buona dose di umiltà. A fare visita ai ragazzi di Argilli sarà la Colligiana, reduce dal pareggio in rimonta in extremis con il Baldaccio Bruni. Non la miglior prestazione dei biancorossi, secondi in classifica a quota 39 in coabitazione con la Castiglionese, impegnati nella ricorsa al Figline sopra di 9 gradini. I biancocelesti faranno valere il fattore campo: sono 21 i punti raggranellati tra le mura amiche a fronte dei 13 ottenuti in esterna. Anche la Colligiana ha ottenuto ben 24 dei 39 punti totali sul terreno del Manni.

Ad arbitrare Mazzola-Valdarbia-Colligina sarà Ginevra Giovanili della sezione di Arezzo, gli assistenti Giovanni Galla della sezione di Pistoia e Gianluca Doronzo della sezione di Pistoia.