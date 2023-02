Il Mazzola Valdabia si lancia all’assalto della Baldaccio

E’ pronto a scendere in campo il Mazzola Valdarbia, contro la Baldaccio Bruni: l’obiettivo riscattare subito il ko con la Colligiana. "E anche l’andata – afferma il tecnico Stefano Argilli –, la nostra peggior partita. Ma vogliamo soprattutto continuare il percorso: dovremo fare una partita di intensità e di qualità, cercando di sfruttare il momento, ko con la Colligiana a parte, in cui comunque la prestazione c’è stata. L’importante è ripartire con forza e determinazione". Gianneschi rientrerà dalla squalifica, ma in difesa non mancano gli acciacchi. "Undici ragazzi sani e robusti li trovo – sorride il mister –. Per qualcuno potrebbe essere l’occasione da sfruttare. La classifica? Va guardata e rispettata, anche con ambizione". Ad arbitrare il match Riccardo Bernardini di Ciampino, gli assistenti Diletta Cucciniello di Arezzo e Luca Laganà di Siena. La Sinalunghese ospiterà lo Zenith Prato: la squadra di Iacobelli è in striscia positiva da quattro giornate.