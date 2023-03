Il Lornano Badesse torna a sorridere Pareggio positivo

SANSOVINO

0

BADESSE

0

SANSOVINO: Balucani, Giustini, Arturo, Sereni (49’ Bianchi), Ezechielli, Biondi, Sestini, Marzi (71’ Chiccioli), Bastianelli, Nikolla (83’ Poponcini), Biscaro Parrini (55’ Betti). All. Iacomoni.

BADESSE: Trapassi, Neri (81’ Borgognoni), Mannini, Ndiaye, Mario, Panariello, Doda, Mazza, De Simone, Dini, Ulivelli (51’ Bonucci, 77’ Lombardini). All. Bartoli.

Arbitro Baldasseroni di Pistoia.

MONTE SAN SAVINO – Ritorna finalmente a fare risultato il Lornano Badesse. La serie negativa si interrompe per il team di Bartoli in una delle gare più difficili, vuoi per il blasone dell’avversario e vuoi perché la formazione savinese è una delle più forti del girone ed in corsa per il salto di categoria. I ragazzi di Bartoli hanno interpretato la gara con un fervore agonistico e una determinazione che da tempo non si vedevano. Un pareggio tutto sommato giusto anche se i biancocelesti possono recriminare su una ghiotta occasione sciupata da De Simone in pieno recupero.