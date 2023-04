Il dubbio Canzi: "Sfidiamo il Siena? Ancora non si sa"

Tutte le 28 formazioni qualificate ai playoff attendono novità da Siena e dalle sue beghe societarie. Su tutte una, ovviamente il Pontedera che sarebbe (mai il condizionale è d’obbligo come in questo caso) l’avversario dei bianconero del primo turno degli spareggi. "Dobbiamo essere soddisfatti del percorso che abbiamo fatto – aveva detto mister Max Canzi in sala stampa domenica dopo l’1-1 col Gubbio -. Sesto posto, record di punti e play off sono traguardi importanti. Per questo mi sento di ringraziare anche mister Catalano, perchè ha aiutato a costruire questa squadra e quindi penso sia giusto menzionarlo". Canzi poi non usa giri di parole per parlare di ciò che attende i suoi, al momento del tutto incerto. "Non sappiamo ancora se affronteremo il Siena – ha concluso l’ex tecnico di Olbia e della Primavera del Cagliari - e se giocheremo domenica, perché c’è la possibilità di uno slittamento. Le squadre comunque ormai le conosciamo tutte e i play off sono una storia a sé". Singolare il fatto che proprio Canzi, vice di Mario Beretta in quella memorabile stagione 1314 (dal punto di vista del campo), sia indirettamente coinvolto in questo nuovo (l’ennesimo) serissimo problema societario del Siena.