Il ds Tarantino: "Raggiunto l’obiettivo Complimenti a squadra e allenatore"

Per esplicita volontà del presidente Montanari in sala stampa si è presentato solamente il direttore sportivo Massimo Tarantino, per altro in settimana al centro di notizie, riportate dai media nazionali, di un suo possibili approdo all’Inter in qualità di direttore del settore giovanile. "È stata una buona partita quella di oggi. La squadra a mio avviso ha risposto bene ad un impegno delicato, siamo contenti. Il punto ci porta dentro i playoff, obiettivo iniziale della società. La squadra ci è arrivata con una giornata d’anticipo e siamo molto soddisfatti perché non era scontato". Il direttore dopo la gara ha avuto modo di parlare con Pagliuca e la squadra. "Ho fatto i complimenti a squadra e allenatore – prosegue il ds ex Spal e Bologna - i dopopartita sono sempre molto accesi perché ci sono tanti punti di vista ma alla fine erano tutti consapevoli di aver fatto 50 punti e di aver giocato comunque una buona stagione. Per questo devono essere contenti e soddisfatti". Domenica c’è comunque l’ultimo impegno da onorare. "Vogliamo comunque fare bene, vogliamo finire il campionato nelle migliori condizioni. Chiaro che l’obiettivo si sposta, dobbiamo lavorare per portare la squadra al meglio possibile ai playoff. Ci arriviamo con grande entusiasmo, è stata un’annata difficile e il risultato sportivo i ragazzi se lo sono guadagnato sul campo. Adesso rifiatiamo e mettiamo a posto le cose per fare il meglio. Il Siena può dare fastidio a tutti". L’ambiente però sembra essere poco concentrato sul traguardo raggiunto. "La squadra ha risposto con grande unità, ha cercato di staccarsi e tirarsi fuori dalle altre situazioni. L’ambiente è fondamentale, e tutti vorremmo lavorare nell’ambiente migliore. Non sempre succede e allora serve la forza di staccare le vicende societarie dall’aspetto sportivo. Nel mio ruolo di ds voglio solo pensare a quello che serve alla squadra e allo staff per lavorare al meglio. Il resto lo viviamo di riflesso e mi dispiace". Infine sul suo futuro."Il mio accostamento all’Inter? Non so cosa succederà, sono concentrato sul Siena a cui devo tantissimo. A gennaio ero a casa e Siena mi ha dato un’opportunità importante. La mia testa è alla prossima partita e ai playoff".

Guido De Leo