Il ds Bonelli suona la carica "Il Costone punti ai playoff"

Dopo le ultime uscite, in casa Vismederi Costone si respira un’aria di serenità e soprattutto consapevolezza. Se il girone d’andata è stato al di sotto delle aspettative, anche a causa dei numerosi infortuni, non si può dire lo stesso per il girone di ritorno, condito tra l’altro dalle due ultime grandi vittorie contro Castelfiorentino primo in classifica e contro la Mens Sana nello storico derby cittadino. Tra i tanti protagonisti di questa stagione c’è anche il ds Francesco Bonelli, che ha lavorato da dietro le quinte per costruire la squadra, con l’obiettivo di centrare i playoff.

E’ possibile un bilancio della stagione fino a ora?

"Non è facile, perché di fatto il Costone ha disputato due campionati, con due differenti allenatori e, se vogliamo, anche con squadre diverse, viste le numerosissime assenze a inizio anno. Alla fine del campionato sarò in grado di dare un giudizio sul nostro cammino".

Che effetto ha fatto vincere il derby?

"Una vittoria importantissima, che ci ha permesso di distaccare in classifica squadre come Altopascio e, per l’appunto, la Mens Sana. È stata una partita straordinaria, ben giocata da entrambi; quindi, anche a livello emotivo ci ha dato tanta fiducia e spero, inoltre, che possa dare continuità a questo momento positivo".

Gli infortuni di inizio stagione hanno inciso?

"Sicuramente. Probabilmente senza quegli infortuni, oggi si parlerebbe di un’altra situazione di classifica, ma ora non possiamo recriminare, siamo ancora in lotta per i playoff".

Credete nei playoff?

"È il nostro obiettivo, mancano dieci partite, che dovremo giocare con la massima concentrazione. Il campionato è equilibrato e sono convinto che la squadra potrà raggiungere l’obiettivo, poi i playoff sono un campionato a sé, pensiamo a conquistarli".

Pietro Federici