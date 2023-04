Il Drago e la Fornace stecca nel finale La Spezia fa 1-1. Sabato ‘bella’ in Liguria

COSTONE

49

LA SPEZIA

54

COSTONE: Pastorelli, Sabia 4, Bonaccini V. 8, Pierucci 9, Sardelli 8, Rinaldi 14, Sposato 2, Calugi, Bonaccini G., Oliva 2, Ginanneschi 2, Posta ne. All. Fattorini.

LA SPEZIA: Ratti, Guerrieri 3, Tosi 9, Maiocchi 5, Candelori V. 2, Candelori N. 7, Morselli 21, Serpellini 5, Frantucci 2. All. Bonanni.

Arbitri: Posarelli e Parigi.

Parziali: 16-11, 21-27, 38-39.

SIENA – Il Drago e la Fornace si blocca proprio sul più bello, nei 5 minuti finali di una partita molto intensa, che La Spezia fa sua con merito, impattando la serie. Tutto dunque verrà deciso sabato prossimo con gara 3 in terra ligure. Costone che inizia subito forte, ma La Spezia sembra trovare i giusti accorgimenti per limitare dal perimetro le senesi, che provano dunque ad attaccare il ferro e lo fanno con convinzione, grazie anche all’inserimento di Rinaldi che trova subito un 2+3 ficcante che porta sul 12-9 il punteggio all’8’. Sul finire della prima frazione c’è tempo per altre due conclusioni delle padrone di casa, con la prima sirena che sancisce il +5 per il Drago e la Fornace.

La Spezia getta in campo tutto l’orgoglio possibile che si concretizza nelle battute conclusive del secondo quarto; infatti, dopo il 19-17 per le bianconere del 16’, ecco arrivare un parziale di 2-7 che consente alle liguri di andare alla pausa lunga avanti di 6, grazie anche allo stratosferico canestro da 16 metri di Morselli che raggela il PalaOrlandi. Costone dunque in difficoltà, ma alla ripresa del gioco ecco la pronta reazione della squadra senese che mette a segno un incredibile parziale di 12-0 che capovolge la situazione (33-27 al 24’). Sardelli si erge a protagonista e per la Spezia sembra spengersi la luce, ma le liguri trovano ancora una volta la forza di replicare al suono della terza sirena ecco arrivare la tripla questa volta per mano di Serpellini che porta La Spezia avanti di un punto.

L’ultimo quarto è una vera battaglia, con le due compagini che danno vita a un botta e risposta frenetico (43-42 al 34’, 43-44 al 35’), ma sono le ospiti che riescono ad allungare trovando una serie di conclusioni vincenti, come la bomba di Morselli, davvero in serata di grazia, che regala il +7 a La Spezia. Sembra finita qui, ma Rinaldi con un 3+1 riapre le speranze per Siena (48-52 a 1’10’’ dal termine), dopodichè le liguri trovano dalla lunetta i punti per chiudere sul 49-54.

R.R