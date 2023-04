Il Drago e la Fornace sogna di eliminare Prato Fattorini: "Umiltà e grande determinazione"

Si sa, i miracoli sono rincarati, ma il Drago e la Fornace non è intenzionata a fare sconti. Stasera contro Prato, le terribili ragazze di David Fattorini proveranno a ripetere l’impresa che le ha viste protagoniste sabato scorso in gara 1 sul difficilissimo parquet di Prato, formazione giunta seconda nella fase regolar del Campionato di serie B Femminile. Un successo fortemente voluto, di prepotenza, con la massima convinzione che nulla è impossibile, basta volerlo. E’ questa la filosofia del tecnico senese che una volta sedutosi sulla panchina sponda Femminile, ha galvanizzato così tanto il gruppo da fargli vivere esperienze emozionanti, come l’ultima di Prato. Ma che nessuna si faccia illusioni: gara 2 non sarà una passeggiata solo per il fatto di giocarla tra le mura amiche: "Prato giungerà al PalaOrlandi con il dente avvelenato – afferma coach Fattorini – e con il coltello tra i denti. Non accetterà passivamente di interrompere qui il percorso nei play-off, dopo una stagione costellata di vittorie, quindi c’è da aspettarsi una squadra inferocita che venderà cara la pelle. Noi dovremo, con umiltà, ma anche con tutta la determinazione che abbiamo dimostrato di avere, fare la nostra partita, consapevoli delle nostre possibilità".

L’appuntamento quindi è per stasera sera al PalaOrlandi, con inizio alle 21,15 (arbitri: Pampaloni e Celentano della sezione di Arezzo). Per l’occasione la Presidente Stefania Paciotti chiama a raccolta i propri sostenitori, con in testa le ragazze del Settore Giovanile, ma anche tutti i Costoniani: "Siamo una bella realtà – afferma Paciotti - una grande famiglia, che portiamo avanti l’attività del nome del Costone. Conto di avere una tribuna colorata che possa incitare le nostre ragazze dal primo all’ultimo minuto, se lo meritano davvero." Per concludere, diamo uno sguardo completo al primo turno dei play-off che ha fatto registrare dei risultati piuttosto inaspettati oltre a quello ottenuto da Siena, come la vittoria di Pontedera sul campo della Pielle Livorno (47-50), mentre La Spezia vince, ma di misura contro la Named Sgv (64-62). L’unica che tiene la barra dritta senza scossoni è la capolista Jolly Acli Livorno che ha vita facile contro Piombino (71-47).

R.R.