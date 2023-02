SIENA

57

PIELLE LIVORNO

52

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE: Sabia 9, Pierucci 15, Bonaccini V. 6, Sardelli 12, Sposato 8, Rinaldi 4, Bonaccini G., Calugi 3, Pastorelli, Palladinelli ne, Ginanneschi ne, Gigante ne. All. Fattorini

UNICUSANO PIELLE LIVORNO: Maffei 13, Nottolini 2, Puccini 5, Cecchi 10, Castiglione V 13, Zorzi 7, Castiglione M, Cecconi 2, Farnesi, Caverni ne. All. Castiglione

Arbitri: Baldini e Galiberti

Parziali: 21-6, 30-23, 45-33.

SIENA - Contro ogni pronostico il Costone di coach David Fattorini sbanca il PalaOrlandi infliggendo all’Unicusano Pielle Livorno, seconda forza del Campionato, un pesante stop. La gara si mette bene sin dalle battute iniziali, grazie a un inizio fulminante da parte del Drago e la Fornace che lascia di stucco le labroniche. Le senesi, con in testa Sposato, Sabia e Pierucci, impressionano per il ritmo con cui iniziano il confronto, macinando canestri su canestri che valgono il + 15 alla 1^ sirena. La Pielle cerca di correre ai ripari, registrando soprattutto il reparto difensivo, accorgimento questo che consente alle ospiti di recuperare in parte il gap che alla pausa lunga si riduce a 7 punti, grazie anche ai canestri di Cecchi e Maffei. Il Costone ritorna dagli spogliatoi con il piglio giusto; è ancora Pierucci, molto lucida, a far male alle avversarie, mentre Bonaccini fa valere tutta la sua espefrienza.

L’ultima frazione però è ad alto rischio con Livorno che tenta il tutto per tutto, riavvcinandosi fino al -2, complice la pessima percentuale dalla lunetta da parte delle senesi che rischiano veramente di compronmettere tutto. Provvidenziali i canestri di Sardelli (8 punti di fila), di capitan Bonaccini, di Sabia e Rinaldi, con i 2 punti che vanno così nel forziere bianconero. "Abbiamo giocato con la giusta mentalità – dirà a fine gara coach Fattorini – gettando in campo anima e cuore, andiamo avanti così e ci leveremo altre soddisfazioni." R.R.